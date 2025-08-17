Forlì, incendio in un garage: una persona in ospedale per precauzione

Alle 13 le squadre della Sede Centrale di Forlì e del distaccamento di Rocca San Casciano, supportate dal Carro Aria, sono intervenute in via dei Tribuni, nella zona di via Firenze, per un incendio sviluppatosi in un garage. Le squadre hanno operato per spegnere le fiamme evitando la propagazione, e successivamente hanno evacuato i fumi di combustione dall’edificio, ripristinando le condizioni di sicurezza. Una persona è stata trasportata in ospedale per precauzione dal personale sanitario del 118.