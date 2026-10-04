Forlì, incendio in un garage

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti con due automezzi verso le 15.45 di oggi, domenica 4 ottobre, in Via dei Filergiti in un garage seminterrato per l’incendio di una batteria di una bicicletta dopo il vano tentativo di spegnimento da parte del custode del condominio. I Vigili del fuoco sopraggiunti hanno disteso una condotta antincendio ed individuato il focolaio con una termocamera, in breve hanno messo sotto controllo l’incendio isolando il materiale coinvolto e portandolo all’esterno completando l’intervento evacuando i fumi dai locali e verificando l’assenza di fumi nei vani scale. Nessuna persona ferita. Danni limitati alla bicicletta e a poche suppellettili. Presente la polizia locale.