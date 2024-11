I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti attorno alle 16 di sabato 23 novembre per l’incendio di un container contenente rifiuti di vario genere in Via Costiera a Forlì. I soccorritori hanno provveduto a spegnere l’incendio con l’utilizzo di schiuma evitando il coinvolgimento di un contatore del gas, mettendo in sicurezza l’area. Nessuna persona coinvolta. Presente la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.