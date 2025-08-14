Forlì, incendio in un capannone in via Antico Acquedotto VIDEO

Incendio nella mattinata di oggi a Forlì. Poco prima delle 8.30 tre squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Antico Acquedotto per un incendio in un capannone industriale adibito alla logistica. Le squadre, dopo essere riuscite ad accedere all’interno dell’edificio, hanno individuato il focolaio dell’incendio e provveduto a spegnere le fiamme, evitando la propagazione all’intera struttura, confinando l’incendio in un unico angolo e liberando tutti i vani dal fumo. Presenti i Carabinieri, nessuna persona ferita.