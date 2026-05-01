Forlì, incendio in un’auto in autostrada: nessun ferito

Nella serata di giovedì, intorno alle 18.30, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in una stazione di servizio in A14, nella corsia in direzione nord, nel tratto compreso tra i caselli di Cesena e Forlì. L’intervento si è reso necessario a causa dell’incendio sviluppatosi a bordo di un’autovettura in transito. Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza del veicolo e dell’area stradale interessata. Non si segnalano persone ferite o coinvolte.