Forlì, incendio in un’attività industriale in via Cadore

Alle ore 18:15 di oggi, domenica 31 maggio, due squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, partite dalla sede centrale, sono intervenute in via Cadore a Forlì per un incendio sviluppatosi presso un’attività industriale.

Le fiamme hanno coinvolto del materiale stoccato all’esterno della struttura, minacciando di propagarsi all’interno del capannone. Il personale dei Vigili del Fuoco, giunto sul posto, ha avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, riuscendo a contenere il rogo ed evitare che il fuoco si estendesse all’intera attività, limitando i danni alla struttura. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza il coinvolgimento di persone.