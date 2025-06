Vigili del Fuoco in azione a Forlì per un incendio che ha aggredito un appartamento e il tetto di uno stabile in via Giova 24. Le fiamme divampano dal cuore della notte, con l’allarme dato verso le 4.30. L’appartamento è abitato da una donna seguita dai servizi sociali, che ha abbandonato lo stabile lamentando qualche ustione lieve. La donna è stata poi soccorsa dai sanitari del 118. Non si registrano fortunatamente altri feriti. Sul posto anche i Carabinieri. Alla fine sono stati evacuati 11 nuclei familiari.