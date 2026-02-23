Forlì, incendio in pieno centro prontamente spento dai Vigili del Fuoco VIDEO

Incendio in pieno centro a Forlì in centro storico a pochi passi dalla questura, con le fiamme che hanno aggredito il secondo piano di un palazzo antico al civico 7 di via Placucci, con l’edificio che si affaccia anche sulla parallela via Morattini. Per cause in via di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, le fiamme hanno aggredito la porzione di un balcone comune (in fase di ristrutturazione) davanti a un appartamento disabitato. I residenti dal cortile hanno dato l’allarme e c’era apprensione soprattutto per l’appartamento adiacente, in cui al momento dell’incendio (le 13 di oggi) si trovava la donna delle pulizie. Il pronto intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme che avevano iniziato ad aggredire il tetto e per fortuna non si registrano feriti o intossicati. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale la gestione dell’area.