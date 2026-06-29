Forlì, incendio in appartamento, gravi ustioni per un invalido: le fiamme forse originate da un condizionatore

Incendio in un appartamento a Forlì: gravi ustioni in tutto il corpo per un uomo invalido. Nelle prime ore della mattina di oggi, 29 giugno, attorno alle 3, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento in via Voltuzza. Sul posto hanno operato 3 squadre del Comando di Forlì-Cesena. All’interno dell’abitazione i soccorritori hanno individuato un uomo invalido e allettato che è stata affidata alle cure del personale sanitario, avendo riportato gravi ustioni di terzo grado. Le squadre hanno successivamente provveduto al completo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della struttura. L’incendio, probabilmente originato da un condizionatore portatile, ha causato gravi danni all’appartamento, che è stato dichiarato inagibile al termine delle operazioni.