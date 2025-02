Forlì, incendio di un’auto, intervento dei Vigili del Fuoco in via Placucci VIDEO

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti attorno alle 10.15 di oggi in Via Antonio Placucci, all’incrocio con Viale dell’Appennino a Forlì per l’incendio di un’autovettura. Giunti sul posto e posizionati a distanza di sicurezza, i soccorritori stendevano una condotta antincendio ed attaccavano l’incendio che aveva avvolto l’auto, mettendo rapidamente sotto controllo le fiamme.

Nessuna persona coinvolta.

Strada chiusa per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento.

Presente la Polizia di Stato e la Polizia locale.