Forlì, incendio devasta capannone di un’azienda

Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone di mille metri quadrati appartenente ad una ditta nell’indotto della produzione di divani. Il rogo, divampato intorno alle 23.15 di domenica sera, ha avvolto la struttura situata in via Borghina. Le fiamme hanno inghiottito l’intera superficie del capannone, trasformandolo in un inferno di fuoco. All’interno, macchinari di produzione, un furgone aziendale e un’ingente quantità di materiale vario sono stati irrimediabilmente compromessi, causando danni ingenti. La pronta risposta dei soccorsi ha visto l’intervento di diverse squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Forlì, supportate da unità provenienti dai distaccamenti di Cesena, Faenza e Rocca San Casciano. L’imponente mobilitazione ha permesso di circoscrivere le fiamme e prevenire la loro propagazione ad aree limitrofe. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore, concludendosi solo nella mattinata di ieri. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’incendio, non si segnalano persone ferite. Un sospiro di sollievo per la comunità locale e per i dipendenti dell’azienda. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Forlì, che hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le cause del rogo. Al momento, l’origine delle fiamme rimane un mistero. I primi accertamenti non hanno permesso di stabilire se l’incendio sia stato di natura accidentale o dolosa. Tutte le piste sono aperte e gli inquirenti stanno valutando ogni possibile scenario per fare piena luce sull’accaduto.