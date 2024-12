Incendio questa mattina prima dell’alba a Forlì. Alle 5.40 di oggi, 5 squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ed una in supporto dal distaccamento di Faenza, sono intervenute in via Bassette a Forli per l’incendio del tetto di una villetta a schiera. Le squadre hanno operato per contenere le fiamme riuscendo ad evitarne la propagazione agli edifici limitrofi.