Forlì, incendio a Bussecchio: evacuate farmacia e supermercato

Incendio questa mattina a Forlì nell’area commerciale di Busesecchio. Attorno alle 10.45, le fiamme hanno aggredito il tetto dello stabile di via Piolanti, dove erano in corso lavori di manutenzione. A causa dell’incendio è crollata una parte di tetto di un ambulatorio che in quel momento era deserto. In via precauzionale, sono stati evacuati la farmacia e il supermercato situati all’interno della struttura. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare il coinvolgimento degli ambienti interni e delle attività commerciali.