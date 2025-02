Forlì, inaugurato il Master in City Management

Inaugurata venerdì scorso al campus di Forlì la 23esima edizione del Master in City Management. Fondato nel 2001 e diretto da Luca Mazzara del Dipartimento di scienze aziendali dell’Università di Bologna, è nato come primo programma di alta formazione dedicato alla pianificazione strategica e alla governance territoriale. Alla cerimonia hanno partecipato diverse autorità tra cui il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, il presidente di Serinar, Stefano Versari, Elisa Montaguti, direttrice di sede del Department of Management - Disa, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, e Alessandro Francioni, direttore dei Comuni Valle del Savio e componente della Consulta Andigel. A testimoniare l’importanza del percorso formativo la giornata ha beneficiato dell’intervento del presidente della Regione, Michele De Pascale, che attraverso un videomessaggio ha rivolto un sentito incoraggiamento ai nuovi studenti, invitandoli ad affrontare con determinazione e impegno il percorso appena intrapreso. Il presidente ha sottolineato il percorso virtuoso del Master in City Management nel contesto nazionale.

A seguire Antonio Davide Barretta, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera – Università Senese, ha tenuto alla platea dei presenti un master class sul tema “Il sistema delle relazioni del management pubblico: riflessioni per il buon governo di una PA”, offrendo un'analisi approfondita sul ruolo delle relazioni nel contesto della governance pubblica.

Per la riuscita dell'iniziativa fondamentale il contributo di Unica Reti SpA e Gruppo Informatica e Servizi Gies Srl. Il momento conclusivo dell’evento è stato segnato dalla consegna dei diplomi ai partecipanti della scorsa edizione e dalla proclamazione dei due migliori masteristi, Giulia Razzaboni e David Zilioli, premiati per il loro eccellente rendimento accademico e il significativo contributo al percorso di studi. Prontissimi ora per dare un caloroso benvenuto a tutti i 25 partecipanti della nuova edizione, che affronteranno sfide stimolanti e scopriranno nuove prospettive che permetteranno loro di trasformare le Pubbliche Amministrazioni di domani.