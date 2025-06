La visita e alcuni accertamenti diagnostici offerti presso i CAU (ad esempio ECG ed alcuni esami ematici) sono gratuiti per tutti i cittadini residenti e/o assistiti della Regione, mentre per tutti gli altri la visita avrà un costo di 20 euro da corrispondere al medico, a fronte di emissione di relativa ricevuta. Per ulteriori eventuali prestazioni specialistiche, prescritte dal medico del CAU per il completamento diagnostico, è previsto il pagamento del ticket.

Il Cau di Forlì è situato al piano terra del Padiglione Allende dell’Ospedale Morgagni – Pierantoni di Forlì, con ingresso dalla strada di accesso al Pronto Soccorso (prendere la deviazione segnalata a destra per il “CAU”). Le attività del Centro si svolgono in sei ambienti : un’ accettazione, uno spazio di attesa con servizi igienici, tre ambulatori ed un locale per l’ osservazione e terapia. I locali sono stati ristrutturati e riqualificati, in coerenza con le indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per un investimento complessivo di circa 500 mila euro