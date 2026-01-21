Forlì, inaugurata la pista ciclabile alla Rocca di Ravaldino FOTOGALLERY

Forlì
  • 21 gennaio 2026
Forlì, inaugurata la pista ciclabile alla Rocca di Ravaldino FOTOGALLERY
Un altro tassello per la mobilità sostenibile cittadina è stato posizionato. È stato ufficialmente inaugurato ieri il nuovo percorso ciclopedonale del fossato della Rocca di Ravaldino, un’opera realizzata grazie a 500mila euro di fondi Pnrr. Soddisfatto della realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale anche il sindaco Gian Luca Zattini: «Si tratta di un’opera importante che va a valorizzare un’area altrettanto importante del nostro centro storico. Un percorso che va ad integrarsi perfettamente con la rete di ciclabili di recente realizzazione e che si collega con i giardini della Rocca riqualificati da poco. Aggiungiamo un nuovo fondamentale tassello, è la città che ce lo chiede».

