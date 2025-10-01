Forlì, inaugurata Esselunga, al lavoro 81 persone GALLERY

Forlì
  • 01 ottobre 2025
L’inaugurazione di Esselunga a Forlì (Fotoservizio Fabio Blaco)
FORLI’. Esselunga ha aperto oggi il supermarket di Forlì in via Ravegnana, angolo via Napoleone Luigi Bonaparte. Il negozio, che si estende su una superficie di vendita di 1.500 metri quadri, è il secondo del Gruppo in Romagna, dopo quello di Ravenna inaugurato a maggio 2024. Con questa apertura, Esselunga conta 16 punti vendita in Emilia-Romagna. I lavori di costruzione hanno previsto la realizzazione di una rotatoria lungo via Ravegnana, la storica strada di grande comunicazione tra il centro città e il casello autostradale, oltre a uno spazio pubblico in grado di ospitare 80 vetture. Il taglio del nastro è stata effettuato dal sindaco Gian Luca Zattini.

«Il supermercato», spiega Esselunga in un comunicao, «è dotato di un ampio parcheggio, a raso e interrato, con 258 posti auto, colonnine per ricaricare le auto elettriche oltre a un locker per il ritiro della spesa online. L’edificio, in classe energetica A2, è dotato di un impianto fotovoltaico e, all’interno, di moderni macchinari a basso consumo energetico. L’apertura di Esselunga ha portato un importante investimento sulla viabilità della zona, un’opportunità occupazionale e una nuova offerta di convenienza per i consumatori. All’interno dell’Esselunga di Forlì lavorano 81 persone, tra il supermercato e il Bar Atlantic. L’offerta ai clienti è di oltre 10.000 prodotti con le esclusive linee a marchio privato per soddisfare ogni esigenza di spesa. Esselunga propone i reparti di frutta e verdura sfusa e confezionata, i reparti assistiti di pesce, con una selezione di sushi, e di carne, la panetteria e una ricca gastronomia con l’assortimento di “Cucina Esselunga”: più di 200 ricette da portare subito in tavola scegliendo tra i piatti della tradizione italiana e dal mondo e i piatti vegetariani. Completano l’offerta Elisenda, la linea di alta pasticceria realizzata in collaborazione con i fratelli Cerea del ristorante stellato Da Vittorio e una fornita enoteca».

A Forlì apre anche il Bar Atlantic, 127° della catena, che mette a disposizione della clientela una sala con 55 sedute a cui si aggiunge un dehor esterno con ulteriori 16 posti, dove i clienti possono fermarsi per la colazione, il pranzo o per l’aperitivo.

«Per rendere l’esperienza di acquisto più rapida e comoda, scrive Esselunga, «sono presenti casse veloci dedicate al self-payment e al self check-out e il “Presto Spesa”, disponibile anche su app. I nuovi clienti hanno la possibilità di aderire al programma “Fìdaty” richiedendo direttamente in negozio, tramite un QR code, la card digitale gratuita e subito attiva. Oltre al servizio e-commerce disponibile attraverso l’app e il sito esselungaacasa.it, per chi preferisce ordinare la spesa online e ritirarla in negozio già in giornata, nella fascia oraria prenotata, c’è il servizio gratuito Clicca e Vai Locker. Nel negozio è presente anche un ecocompattatore per la raccolta e il riciclo di bottiglie in plastica PET. L’Esselunga di Forlì è aperta dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20».

