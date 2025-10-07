Forlì, in via Regnoli arriva “Garage Sale”: “Più di un semplice mercatino”

Forlì
Raffaella Orazi (foto Blaco)
Raffaella Orazi (foto Blaco)

Via Giorgio Regnoli si trasforma in un grande “Garage Sale”. Ogni secondo sabato del mese, dalle 14.30 alle 19, la via del centro ospiterà un mercatino all’aperto dove curiosi e appassionati potranno scoprire oggetti unici, libri, vestiti e piccoli tesori da collezione. L’iniziativa, promossa dall’associazione Regnoli41, non è solo un’occasione di acquisto, ma anche un momento di incontro e convivialità. L’obiettivo è offrire un mercatino curato nell’allestimento e nell’atmosfera, con banchi ordinati e una selezione di proposte originali che raccontano storie e stili di vita.

«L’idea è nata per continuare nelle nostre iniziative volte a promuovere il centro e per cercare di dare un senso di comunità a questa strada – spiega Raffaella Orazi, presidente dell’associazione Regnoli 41 –. “Garage Sale” è un mercatino che in America va molto di moda, un modo per disfarsi di cose che non usiamo più dandogli una seconda chance. I residenti, ma anche i commercianti possono mettere fuori un tavolino con le cose vecchie e venderle. Si tratta di vendita da privato a privato, non merce dei negozi. Abbiamo attaccato volantini in tutte le porte della strada in modo da coinvolgere più persone possibile e abbiamo già avuto diverse adesioni. È più di un semplice mercatino, è un modo per vivere insieme la nostra strada, respirare un’atmosfera di comunità e dare nuova vita a ciò che non usiamo più». Si comincia sabato 11 ottobre e si proseguirà nelle date: 8 novembre, 13 dicembre, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio e 13 giugno.

«“Garage Sale” si svolgerà ogni secondo sabato del mese, tranne in gennaio e febbraio, in corrispondenza del mercatino che c’è in piazza così da darci forza reciprocamente. Speravamo di poter ottenere la chiusura della strada nei giorni di “Garage sale” – conclude Raffaella Orazi – ma inizialmente non sarà possibile per la concomitante chiusura di altre strade in centro per eventi. L’8 novembre invece, la strada sarà chiusa dalle 14 alle 20 e ci saranno tre eventi: il mercatino, Galleria a cielo aperto e un concerto jazz lungo la strada».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui