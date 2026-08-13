Forlì, in Tangenziale a 140 km/h: motociclista multato

Nonostante l’ennesimo fine settimana da “bollino nero” lungo le arterie stradali e autostradali di tutta Italia, per le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Forlì-Cesena l’obiettivo prioritario è rimasto la prevenzione e la tutela della sicurezza urbana ed extraurbana. Un presidio costante pensato per disincentivare le condotte di guida pericolose e prevenire possibili incidenti. Il bilancio dei controlli: 67 sanzioni e 133 punti tagliati Le 49 pattuglie della Polizia Stradale forlivese impiegate nel weekend hanno svolto un monitoraggio capillare, arrivando a contestare complessivamente 67 infrazioni al Codice della Strada. Nel mirino degli agenti sono finite le violazioni più diffuse e rischiose: 8 patenti ritirate a conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. 10 sanzioni per mancata effettuazione della revisione periodica del veicolo. 3 sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. In totale, l’attività di controllo ha portato al taglio di ben 133 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati. Piede pesante sulla Tangenziale Est: pizzicato dal Trucam Particolare attenzione è stata dedicata nella giornata di sabato al traffico lungo la Tangenziale Est di Forlì, un’arteria ad alto scorrimento dove la velocità eccessiva rappresenta troppo spesso un fattore di rischio determinante. Grazie all’utilizzo del dispositivo Trucam, la Sezione di Forlì ha sorpreso 8 conducenti oltre i limiti consentiti in un lasso di tempo ridotto. Tra questi, l’episodio più grave ha riguardato un motociclista sorpreso a sfrecciare a 139 km/h, a fronte di un limite fissato a 90 km/h. Per il centauro sono scattate immediatamente una maximulta da oltre 540 euro e il contestuale ritiro della patente (con una decurtazione di 6 punti). Il documento di guida è stato subito trasmesso in Prefettura: rischia ora un periodo di sospensione fino a 3 mesi.