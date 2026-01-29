Forlì. In piazza Saffi arriva il “Carnevale dei Desideri”

Supereroi, principesse, trampolieri e tanta musica. La città si prepara a vivere un pomeriggio di festa collettiva in piazza Saffi con il “Carnevale dei Desideri”, appuntamento in programma l’8 febbraio. A partire dalle 15, una parata di artisti attraverserà il centro accompagnando il pubblico verso il cuore pulsante della manifestazione: l’ellisse cittadina. Qui cinquanta performer animeranno la piazza con uno spettacolo pensato per coinvolgere grandi e piccini: Spiderman, Batman, Robin e Capitan America faranno sognare ad occhi aperti, mentre Cenerentola arriverà con la sua magica carrozza delle fiabe e la Regina di Cuori sfilerà con il suo seguito di carte danzanti. Non mancheranno scenografie spettacolari con sculture di palloncini, grandi palloni di gomma e bolle di sapone che voleranno sopra la folla così come il truccabimbi per trasformare ogni bambino nel suo personaggio preferito. A completare l’atmosfera di festa, postazioni con dolci, zucchero filato e pop corn per addolcire il pomeriggio. La musica non sarà solo una cornice ma protagonista della giornata: dal palco, Dj Mitch di Radio 105 promette di far ballare e cantare tutti. «Anche quest’anno il Carnevale si trasforma in una grande festa di piazza, pensata soprattutto per i più piccoli e le nostre famiglie, con giochi, musica e intrattenimento – spiega l’assessora ai Grandi eventi, Andrea Cintorino –. Il nostro obiettivo è chiaro: quello di riportare le famiglie in centro, offrire un’occasione di svago di qualità e valorizzare piazza Saffi come luogo vivo e attrattivo, anche in un periodo dell’anno che sarebbe meno frequentato. Ovviamente, la rassegna si inserisce nel palinsesto di iniziative legate alla Capitale italiana della cultura 2028, perché interpreta a pieno titolo lo spirito di inclusione, partecipazione e forte identità popolare del percorso di candidatura della città di Forlì». «Ringrazio l’amministrazione comunale – ha sottolineato Loris Zanelli, amministratore delegato di Publione, società che ha organizzato l’evento – perché collaborare con le istituzioni della propria città ci permette di mettere in campo non solo le nostre competenze ma anche molta passione e cuore». In caso di forte maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 15 febbraio.