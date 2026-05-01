Forlì, in piazza per il Primo Maggio

Anche a Forlì i sindacati hanno celebrato il 1° Maggio, momento di mobilitazione collettiva per rimettere al centro dell’agenda del Paese il lavoro. Cgil, Cisl e Uil hanno chiamato a raccolta i lavoratori nelle piazze del Forlivese per rivendicare diritti, tutele e, soprattutto, la dignità della persona attraverso l’occupazione di qualità. L’appuntamento era in piazza Saffi con la Banda Città di Forlì e a seguire lo spettacolo musicale di Mirco Gramellini e la sua Orchestra. Sono intervenuti la segretaria generale Cgil Forlì Cesena Maria Giorgini e i segretari Davide Drudi Cisl Romagna, Enrico Imolesi Uil Forlì.