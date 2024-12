Forlì. In piazza, nei locali o nel bosco per festeggiare il nuovo anno. Tante le occasioni per brindare

Anche se non ci sarà, come invece avviene in altre città romagnole, il concerto in piazza Saffi per salutare il 2024 e brindare all’anno nuovo, anche Forlì si prepara a brillare per l’ultima notte dell’anno tra luminarie, mercatini e pista di ghiaccio per continuare a vivere l’atmosfera delle feste. Tante sono, poi, le opportunità per brindare alla notte più lunga dell’anno sia per chi preferisce musica e laute cene ma anche per chi, al contrario, opta per atmosfere più naturali dominate dal silenzio della natura. Rimanendo in città, nel quartiere di Vecchiazzano, in via Veclezio 13, è in programma, una festa di capodanno stile anni ’70 sul tema “Flowers and Peace”. Sarà servita una cena ricca di portate e a fare da cornice alla serata sarà la musica con i dj Mirko il Capitano e Desiré The Queen. (Per informazioni, Mirko 3487306362, Ivan 3474751901). A poca distanza in linea d’aria, anche al Grand Hotel ci si prepara per una sera spumeggiante anche grazie all’intrattenimento musicale di Roxy vocalist e Dj Steve. Tra eleganza e divertimento, sarà una serata dedicata a grandi e piccini grazie all’ animazione e menù bimbo in una sala dedicata. Per maggiori dettagli 0543 479586.

A Bertinoro, al teatro Novelli, ci si prepara al brindisi di mezzanotte a ritmo di jazz. Ospiti della serata saranno Denis Campitelli con il suo spettacolo in dialetto romagnolo “fat jazz”, accompagnato dalla musica degli Scaricatori. I biglietti sono andati esauriti per un affascinante viaggio attraverso il latin jazz, lo swing manouche e ritmi gitani per approdare alla Romagna del liscio e del suo fautore Secondo Casadei. Tante le scelte anche a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Promette di essere un Capodanno indimenticabile quello organizzato nel Padiglione delle Feste di Castrocaro, all’interno delle Terme. In un contesto stile anni Trenta festeggerà anche il palato con i piatti stellati dello chef Carlo Cracco che delizierà gli ospiti attraverso un percorso sensoriale dalle note delicate, ricercate e autentiche. Anche Le Chateau Club offrirà ai partecipanti una serata esclusiva da vivere nel fascino del castello. La serata inizierà alle 21.30 con una cena a buffet mentre due ore più tardi, alle 23:30, si darà il via alle danze con l’ingresso in discoteca per attendere in allegria la mezzanotte.

Anche gli amanti della natura potranno scegliere tra diverse iniziative per accogliere l’anno nuovo nel cuore del Parco delle foreste casentinesi. Molte sono le guide escursionistiche che hanno organizzato ciaspolate di mezzanotte per iniziare il nuovo anno con il piede giusto. Tra queste c’è anche la cooperativa “In Quiete” che offre ai partecipanti due opportunità di scelta. La prima è una escursione con le ciaspole sulla vetta del Monte Falco. L’itinerario prevede un’escursione sul crinale della Burraia che divide Toscana da Romagna. Giunti sul crinale i partecipanti potranno brindare al 2025 con un calice di spumante e una fetta di panettone. Il ritrovo è previsto alle 21.30 al parcheggio del Passo della Calla e la durata dell’escursione è di circa 4 ore. Durerà invece 3 ore la ciaspolata organizzata al tramonto alla quale seguirà un cenone al rifugio con cena a base di piatti fatti in casa della tradizione. Per ricevere maggiori infomazioni sulle due iniziative, 371 4231325).