Forlì. In giunta c’è solo un posto per la Lega. Chi resterà fuori tra Mezzacapo e Cintorino? Oggi si attende la risposta

In attesa dell’incontro di oggi con le forze politiche della coalizione per la definizione della giunta, il medico Claudio Vicini è entrato a far parte a titolo gratuito della nuova squadra del sindaco Gian Luca Zattini. Ma per il sindaco è tempo di tornare in fretta alle faccende legate alla composizione della squadra. Oggi, secondo i ben informati, Zattini vuole chiudere la partita sulla giunta. La Lega, come noto, punta alla riconferma dei suoi due assessori, Andrea Cintorino e Daniele Mezzacapo. Una proposta che per il sindaco sarebbe irricevibile. Su questo punto, infatti, il primo cittadino è fermo: un assessorato al Carroccio e uno a Forza Italia. Chi la spunterà tra l’ex vicesindaco e l’assessora al centro storico? Per una questione di genere, visto che il problema resta quello delle quote rosa perchè al momento l’unica certezza è il nome di Paola Casara, Cintorino sembra essere la predestinata. Ciò comporta ampi margini di manovra per il sindaco, che comunque continua a lasciare una porta aperta per Mezzacapo e vagliare altre ipotesi per raggiungere il numero necessario di donne all’interno della giunta. Se la Lega, dovesse puntare tutto sul vicesindaco, un nome papabile per il primo cittadino da spendere nelle quote rosa sarebbe Giuliana Gaspari, presidente dell’Anffas.