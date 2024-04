Forlì, in giro in mutande nel cantiere della Tangenziale: soccorso da Polizia e personale sanitario

Ieri la Polizia di Forlì ha effettuato fin dal primo mattino controlli presso un’area industriale dismessa, dove sono state rintracciate e identificate sei persone che avevano occupato gli edifici in attesa di esser ristrutturati; per tutti scatterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria in ordine al reato di cui all’art.633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici) nella forma aggravata essendo l’area di proprietà pubblica.

A margine di questa attività è stato recuperato e restituito un telefono cellulare oggetto di borseggio nella giornata precedente e portato soccorso, attraverso l’intervento di personale sanitario, ad un giovane ventiseienne, in apparente stato confusionale, che veniva segnalato aggirarsi vestito delle sole mutande, nel cantiere della nuova tangenziale di via del Partigiano. I controlli antidegrado sono proseguiti nel pomeriggio, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Bologna e dei Carabinieri; il servizio ha interessato il centro cittadino, la zona della stazione ferroviaria ed il punto bus. Nel complesso le pattuglie messe in campo hanno identificato 133 persone e controllato 5 esercizi commerciali.