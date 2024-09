I primi si sono messi in fila alle 4.45 in corso Diaz per abbonarsi alla stagione teatrale 2024-2025 per comico e moderno al teatro Diego Fabbri. Chi aveva già l’abbonamento poteva confermare il suo posto senza essere in presenza. Per tutti i posti rimasti, i nuovi abbonati si sono messi in fila con infinita pazienza. Un foglio appeso al muro segnava l’ordine della fila, con tanto di appello di controllo ogni ora per verificare l’effettiva presenza. La biglietteria ha aperto alle 10.