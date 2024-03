Forlì. In Fiera fine settimana con la moda vintage

Nei padiglioni della Fiera di Forlì da venerdì a domenica va in scena la mostra mercato dedicata agli articoli che hanno caratterizzato le epoche passate e raccontano il mutamento del costume dagli anni ’20 agli anni ’90. Protagonista di questo fine settimana è la 35ª edizione di “Vintage! La moda che vive due volte”. La rassegna, curata da Romagna Fiere, continua a crescere ed è la prima in Italia per numero di pubblico e terza per “anzianità”, con una media di circa 15 mila visitatori per edizione. La fiera si sviluppa su oltre 5.000 metri quadrati di spazi espositivi e propone un’accurata selezione di oltre 150 aziende tra archivi storici, collezionisti, laboratori artigiani e stilisti provenienti da tutta Italia.

«Con questo appuntamento chiudiamo il trittico di marzo che ha ricevuto molto apprezzamento da parte del pubblico - dice l’amministratore unico della Fiera, Valerio Roccalbegni -. Ci sono state decine di migliaia di presenze che hanno prodotto un indotto non indifferente per il territorio. Anche in futuro vogliamo continuare a collaborare con Romagna Fiere e garantire manifestazioni di qualità. A breve ci sarà una novità, in aprile è in programma una fiera sui dinosauri». Tornando alla mostra mercato del fine settimana, l’area sarà principale dedicata all’abbigliamento e agli accessori appartenuti al secolo scorso.

«Non mancheranno le sezioni del remake, questa è quella veramente green dedicata al recupero, con sartorie creative - spiega Simone Velleca direttore tecnico di Romagna Fiere -. Spazio anche al design e al collezionismo, al disco e al fumetto e la grande novità sarà l’angolo tattoo, una sorta di edizione zero che diventerà un vero e proprio festival nel 2025». Immancabile anche la sezione delle auto d’epoca statunitensi grazie agli esemplari messi in mostra dall’autosalone Big Boss Garage. Fiera Vintage in collaborazione con gli espositori partecipanti, rende omaggio a Thierry Mugler con una mostra inedita che accoglierà i visitatori all’ingresso principale del quartiere fieristico. Gli outfit firmati Mugler dialogheranno con le opere materiche e futuristiche della pittrice toscana Barbara Pratesi, per un connubio spaziale tra arte e moda. La musica è protagonista della fiera con spettacoli dal vivo. Tra gli ospiti Andy Lee, Mr Lucky leader del The Good Fellas, Luca Grilli dj e Sam Paglia con il suo trio. “I numeri sono la riprova degli obiettivi raggiunti - afferma il vicesindaco Daniele Mezzacapo -. Il successo di questi eventi, che sono un patrimonio per la città di Forlì, non è casuale: dietro ci sono persone che conoscono ogni aspetto di quello che organizzano. Visto che Vintage è diventata punto di riferimento per espositori anche a livello nazionale, possiamo già guardare con il sorriso alla prossima edizione”. L’appuntamento è venerdì dalle 14 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20. Ingresso 8 euro (6 euro con coupon scaricabile dal sito www.fieravintage.it), entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni (per gli studenti da 12 a 26 anni c’è la promozione 2 ingressi a 8 euro).