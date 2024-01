Forlì. In centinaia in marcia per la pace - GALLERY

Alcune centinaia di forlivesi hanno preso parte, ieri pomeriggio, alla 44° edizione della Marcia della Pace nel cuore della città. Promossa dalla Diocesi di Forlì - Bertinoro, la manifestazione ha visto, come primo gesto ufficiale, la consegna alle autorità cittadine del Messaggio di Pace al Mondo di papa Francesco, con il primo breve intervento, sul sagrato di San Mercuriale, del vescovo monsignor Livio Corazza e i saluti del sindaco Gian Luca Zattini, del prefetto Rinaldo Argentieri e della vice presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Valentina Ancarani, oltre ad alcuni rappresentanti delle comunità straniere presenti a Forlì, fra cui Frinc don Octavian Dimitru, assistente spirituale dei romeni greco-cattolici, Romaniuk don Vasil, guida degli ucraini greco-cattolici, padre Hanis Florin della chiesa ortodossa rumena, Mohamed Balluk, presidente della moschea di Forlì di via Masetti, e infine Milad Jubran Basir, giornalista di origine palestinese. Residente da 35 anni a Forlì, Basir, in contatto quotidiano coi suoi familiari in Terra Santa, ha invocato l’intervento della comunità occidentale per porre fine alla “strage di innocenti in atto a Gaza ad opera dell’esercito di Israele”.

