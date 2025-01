Circa 400 persone hanno partecipato alla messa e poi alla fiaccolata per chiedere il ritorno a Forlì di Brando, il figlio dell'imprenditore Rubens Gardelli che dal luglio 2023 è stato portato dalla madre in Guatemala, nonostante una sentenza dei giudici lo affidasse al padre, che da allora ha sporadici contatti video con il figlio di 3 anni, interrotti ormai da mesi. Dopo la messa alla chiesa del suffragio il corteo si è snodato per le vie del centro.