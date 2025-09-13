Forlì. In casa 1200 grammi di hashish e soldi falsi: arrestato

La Polizia di Stato ha concluso con successo un’importante operazione di contrasto al traffico di stupefacenti che ha portato all’arresto di un giovane italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla microcriminalità locale.

Gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver individuato un’attività di spaccio di hashish e marijuana nel centro storico cittadino, hanno avviato una serie di servizi di osservazione che hanno portato all’identificazione del giovane spacciatore. La mattina del 9 settembre, dopo diversi giorni di pedinamenti, il sospettato è stato seguito fino alla propria abitazione e quindi fermato per i controlli. Il comportamento nervoso mostrato dal ragazzo durante le prime fasi del fermo ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale estesa successivamente al domicilio. Durante le operazioni di ricerca, il giovane si è mostrato poco collaborativo, tentando in particolare di negare l’esistenza di una cantina nell’abitazione. Proprio questo atteggiamento evasivo ha indirizzato i poliziotti verso la pista giusta: all’interno della cantina, utilizzata come legnaia, è stata rinvenuta una borsa contenente circa 1200 grammi di hashish, suddivisi in 23 cilindri, insieme a un coltello utilizzato per il frazionamento della sostanza stupefacente.

La quantità di droga sequestrata, secondo le stime degli investigatori, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro sul mercato illegale.

Nel corso dell’operazione sono state rinvenute anche quattro banconote da 50 euro di ottima fattura che, dopo gli accertamenti del caso, sono risultate essere contraffatte.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. Successivamente, all’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.