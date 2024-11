Forlì, in carcere per violenza aggravata l’incubo di tre donne. I Carabinieri: “Denunciate senza paura”

Verso la metà di novembre, presso la Stazione Carabinieri di Forlì, si sono presentate tre giovani donne, denunciando episodi a sfondo sessuale subiti nel giro di pochi giorni, in orario serale ed in zona prossima al centro (ossia tra l’area universitaria e la Stazione Ferroviaria). Due vittime denunciavano episodi di palpeggiamenti subiti ad opera da un uomo (poi fuggito a piedi) che le aveva sorprese quando, da sole e in orario serale, stavano passeggiando in vie adiacenti l’area universitaria. In un ulteriore caso la giovane donna – che doveva anche ricorrere alle cure mediche per le contusioni riportate – era stata aggredita da un uomo in un parcheggio sotterraneo prossimo al centro. Il fatto era avvenuto quando, da sola, stava salendo a bordo della propria autovettura e veniva aggredita alle spalle da uno sconosciuto che, con forza, la colpiva ed immobilizzava all’interno dell’auto, tentando atti sessuali su di lei che, urlando ed opponendosi con forza e determinazione, riusciva a far desistere e fuggire l’aggressore.

Le tempestive indagini avviate dai carabinieri coinvolti nella delicata attività, hanno consentito – una sera dei giorni immediatamente successivi, in analogo orario ed in area appartata vicina ai luoghi ove erano avvenuti i palpeggiamenti – di individuare e bloccare il presunto autore, peraltro corrispondente alla descrizione fornita dalle vittime e che ancora indossava l’abbigliamento usato nei giorni precedenti.

Considerato il concreto pericolo di fuga e la possibile reiterazione delle condotte, l’uomo è stato immediatamente sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai militari dell’Arma, che lo hanno rinchiuso presso il carcere di Forlì, come disposto dall’A.G..

Nel corso della successiva udienza di convalida, ravvisando a suo carico esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza sia della violenza sessuale che delle lesioni personali, il Giudice per le Indagini Preliminari, come richiesto dalla Procura della Repubblica di Forlì, convalidava l’attività svolta dai carabinieri e disponeva nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.