Forlì, in carcere il rapinatore delle poste di Villafranca, sparò a salve sul braccio del dipendente

FORLI’. La polizia di stato ha eseguito il decreto di fermo del P.M. nei confronti del presunto rapinatore delle Poste di Villafranca. Si tratta di un cittadino italiano di origini straniere ritenuto responsabile di rapina aggravata dall’uso delle armi. L’uomo, il 9 agosto scorso, si introduceva all’interno delle Poste di Villafranca (FC) in via Zampighi n.2, travisato e armato di pistola con lo scopo di commettere una rapina. Nei momenti concitati determinati dal tentativo di legare il dipendente, aveva anche esploso un colpo di arma da fuoco “a salve” da distanza ravvicinata su un braccio della vittima creandogli lesioni da ustione di primo grado con una prognosi di 15 giorni.

Preso atto della temporanea indisponibilità di contanti nell’ufficio postale, aveva sottratto al dipendente dell’ufficio una somma di denaro detenuta nel portafoglio e il telefono cellulare, per poi darsi alla fuga. Le successive immediate indagini svolte avevano consentito di individuare in breve tempo l’autore del reato e di effettuare una perquisizione con esito positivo. Infatti venivano rinvenute tre repliche di armi da sparo caricate a salve, con relativo munizionamento e l’abbigliamento utilizzato per compiere il reato nonché numerose armi bianche. In particolare una pistola veniva rinvenuta sotto il sedile lato guida con cane armato e pronta “all’uso”.

Le indagini sono in corso anche per accertare le eventuali responsabilità di altre rapine avvenute con le stesse modalità su questo territorio sempre ai danni di uffici postali. Al termine degli atti il l’uomo è stato condotto nella locale casa circondariale e a seguito dell’udienza di convalida l’autorità giudiziaria ha disposto a carico dello stesso la misura della custodia cautelare in

carcere.