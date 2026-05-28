Forlì, in bus fino all’aeroporto: via alle corse serali della Linea 7

I collegamenti da e per l’Aeroporto Ridolfi di Forlì, in occasione dei voli serali, saranno più semplici. A partire dal 1° giugno, infatti, partiranno le corse serali dei bus Start Romagna della Linea 7 che collega la zona Berlinguer, l’aeroporto, la stazione ferroviaria e la Fiera. Non solo: grazie all’attivazione della nuova fermata Aeroporto Terminal, gli autobus potranno accedere direttamente all’interno dello scalo, per un maggior confort e una maggiore sicurezza dei viaggiatori che utilizzano il servizio.

Le corse serali della Linea 7 saranno attive fino al 14 settembre tutti i lunedì e mercoledì, in coincidenza con i voli serali in arrivo e partenza dall’aeroporto. In orario diurno, invece, i collegamenti restano attivi tutti i giorni dal lunedì al sabato, con gli orari estivi in vigore dall’8 giugno al 18 luglio e dal 31 agosto al 14 settembre 2026 (gli orari dal 19 luglio al 30 agosto saranno aggiornati successivamente).

Il servizio consente di acquistare in un’unica soluzione il biglietto del treno e quello del bus, permettendo di viaggiare comodamente da qualsiasi stazione dell’Emilia-Romagna fino all’aeroporto di Forlì, e viceversa.

I passeggeri possono raggiungere la stazione ferroviaria di Forlì con i treni regionali e proseguire il viaggio con il bus diretto all’aeroporto. Allo stesso modo, chi atterra al “Ridolfi” può utilizzare il collegamento bus fino alla stazione e continuare il viaggio in treno verso la propria destinazione.

Per maggiori informazioni: https://www.startromagna.it/linea-7-aeroporto-di-forli/