Forlì, in auto con il kit dello scasso e l’autista senza patente becca 5mila euro di multa: scoperti i globetrotter del furto

La Polizia di Forlì continua la sua attività di contrasto dei furti in abitazione, con controlli ad ampio raggio predisposti in base all’ipotesi investigativa che gli episodi registrati in città possano essere riconducibili prevalentemente a gruppi criminali di “trasfertisti” che si spostano in diversi territori per colpire e rientrare.

Un’auto sospetta

Così, tra le centinaia di veicoli controllati nel comprensorio forlivese a 360 gradi, tra il casello autostradale, le frazioni della via Cervese e i quartieri come Vecchiazzano, San Martino, Bussecchio, Cava, e tutti gli altri, nella mattinata di lunedì scorso le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì, hanno focalizzato l’attenzione su un’autovettura con a bordo tre persone, a Forlì, in via della Costituzione.

Proprio l’atteggiamento sospetto degli occupanti del veicolo e l’intuito degli agenti, ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo, potendo constatare che i tre fossero in possesso di sofisticata strumentazione, nota come “Topolino”, idonea per aprire sostanzialmente la maggior parte di serrature, anche di ultima generazione, e per il cui utilizzo occorre notevole manualità.

La perquisizione degli individui, due uomini e una donna di origine straniera, proseguiva e permetteva di rinvenire, sulla persona del conducente, una patente di guida polacca che, a seguito degli accertamenti del caso, risultava falsa.

Tutte le chiavi e gli arnesi, nonché la patente falsa, venivano sottoposti a sequestro e le persone controllate segnalate alle Autorità competenti, nella consapevolezza che l’attività di polizia svolta avesse interrotto sul nascere l’attività criminale delle tre persone controllate, giunte a Forlì per portare a termine furti.

Espulsione e foglio di via

Inoltre, ultimati gli accertamenti sui tre, il Questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, ha emesso provvedimenti a carico di tutti, nella fattispecie: l’espulsione dal territorio nazionale di uno degli stranieri trasportati, irregolare sul territorio nazionale; il foglio di via obbligatorio dal Comune di Forlì per tre anni per il conducente, regolare ma residente in altra regione; il provvedimento di intimazione a fare rientro in Polonia - paese del quale era in possesso di visto d’ingresso – per il secondo passeggero.

L’attività è terminata con il fermo amministrativo dell’autovettura e la contestazione di una sanzione amministrativa di 5000 euro, in relazione alla guida senza patente.