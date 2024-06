Forlì, in 70 alla cena di vicinato in galleria Mazzini per far rivivere il centro

Fermento venerdì sera in galleria Mazzini. L’associazione Idee in Corso ha organizzato una cena di vicinato nel cuore di corso Mazzini, dal numero 79 verso la porta, allestendo, con la collaborazione di tutti, i tavoli e l’accoglienza. L’evento ha visto la partecipazione di più di 70 persone, quasi tutte coinvolte anche nell’organizzazione, dimostrando che questa zona della città, spesso descritta come degradata, è in realtà un luogo vibrante di vita comunitaria. I membri dell’associazione, hanno espresso grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa: «Abbiamo fatto una cena bellissima, scambiando il cibo portato da tutti, conoscendo abitanti italiani e stranieri che hanno cenato con noi. Nessun ferito, nessuna rissa, anzi un clima di piacevolezza che ci ha fatto dire “rifacciamolo presto». L’evento è stato un esempio tangibile di come la vita di comunità possa essere coltivata e valorizzata in aree urbane spesso trascurate o criticate. «Vogliamo continuare a vivere e a promuovere una vita di comunità in questa zona - spiegano da Idee in Corso -. Il successo di queste serate, ormai un appuntamento atteso da molti, ci motiva a organizzare altri eventi simili in futuro e a proseguire col lavoro di squadra con le altre organizzazioni che condividono il nostro obiettivo, in particolare con Regnoli 41 e Pensiero e azione. Se riusciremo in futuro ad allargare la rete sicuramente potremo fare anche di più perché crediamo che la cittadinanza attiva sia una condizione indispensabile per far rivivere il centro».