Forlì, in 5mila per Noemi VIDEO GALLERY

Una entusiasmante serata di musica e spettacolo, segnata dalla partecipazione del pubblico delle grandi occasioni: oltre 5000 persone si sono ritrovate domenica 11 ottobre a Formì per assistere al concerto gratuito di Noemi, ultima tappa del suo tour estivo. La cantautrice è salita sul palco all’imbrunire, accolta da un’ovazione dei fan, giunti da tutta la Romagna (e anche molto oltre, segnalati gruppi organizzati anche da Milano) per ascoltare la sua esibizione. È stata una lunga carrellata di successi, da “Ti stringerei fino ad odiarti”, “La fine”, “Luna bugiarda”, “Per tutta la vita” a “Sono solo parole”, che sancì l’esordio sugli schermi di X-Factor, fino alle canzoni che hanno fatto volare la carriera della fulva interprete romana come “Glicine”, “Non sono io” e “Bianca”. Un crescendo di emozioni fino alla hit di quest’anno “Tu cosa fai questa sera” che ha dominato le classifiche estive. Dopo i The Kolors, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Giusy Ferreri, un nuovo nome di spicco si è così aggiunto all’elenco dei protagonisti del concerto gratuito di Formì. Nato come evento per festeggiare il compleanno del distretto commerciale all’uscita del casello dell’A14 di Forlì, con questa terza edizione lo spettacolo di inizio autunno diventa un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di musica. Entusiasmo, specialmente tra i giovanissimi, anche per le esibizioni dei due “opening act” della serata, le nuove proposte Rob, vincitrice di X Factor 2025, e Lorenzo Salvetti, risultato al vertice dei cantanti dell’ultimissima edizione di Amici. Il live show, in collaborazione con Radio Bruno, si era aperto ufficialmente alle 18, con il Dj set live e la presentazione della partnership con la Scuola Calcio Buscherini.