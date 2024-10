Forlì. In 5mila alla festa in musica di Formì con i The Kolors FOTOGALLERY

La festa in musica organizzata per festeggiare il primo anno dell’area commerciale Formì ha registrato l’arrivo di 5mila persone per ascoltare i dj, i cantanti e gli ospiti clou della serata: i “The Kolors”. Una giornata all’insegna del divertimento per festeggiare un anno di attività del distretto che racchiude diversi esercizi commerciali nell’area di fronte al casello dell’autostrada. Berna, Cioffi, Enula e la musica di Radio 105 hanno fatto da apripista all’esibizione dei The Kolors, ospiti speciali attesi soprattutto dai giovanissimi. (fotoservizio Fabio Blaco)