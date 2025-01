Forlì. Impianti sportivi, il Comune mette altri 540mila euro per riqualificarli

Il Comune investe altri 540 mila euro di risorse da destinare a diversi impianti sportivi cittadini per riqualificarli e in alcuni casi renderli attrattivi per le competizioni nazionali. Sono numerosi i progetti in corso o in elaborazione che sono stati approvati anche dalla Giunta, prima di Natale, in ambito sportivo. Partiamo dall’impianto di Villafranca, realtà più volte danneggiata dall’alluvione. «È stata rifatta la pavimentazione sportiva della palestra in Pvc – fa il punto l’assessore allo sport Kevin Bravi – oltre ad intonaci e finiture, impianto di illuminazione e il rifacimento dei locali di servizio, spogliatoi, docce e bagni». In totale l’importo complessivo di questi primi lavori è stato pari a 250mila euro, cifra coperta dalla raccolta fondi avviata da Cinecittà per la ricostruzione in Romagna dopo l’alluvione del 2023. «Nei prossimi mesi – prosegue l’assessore – adegueremo gli impianti elettrici e realizzeremo nuova illuminazione esterna per 50mila euro di lavori di fondi comunali. La giunta ha già approvato il progetto esecutivo il 17 dicembre scorso».

Verrà invece realizzato un bando di gara per aggiudicare i lavori che interesseranno il Polisportivo Buscherini per realizzare una struttura polifunzionale che darà una sede alle atlete del softball sia per gli allenamenti che per le gare. «L’importo complessivo dell’opera – quantifica Bravi – è di 240 mila euro di fondi comunali che servirà per realizzare un’opera distribuita su due piani che favorirà il supporto logistico e gestionale per l’organizzazione delle competizioni sportive. L’ inizio dei lavori è previsto per l’estate».

Il Comune investirà, infine, 250 mila euro per la sanificazione degli impianti idrici di diversi impianti sportivi in ottica di prevenzione della legionella attraverso l’installazione di impianti di trattamento delle acque grazie all’immissione nel sistema di liquido igienizzante. Le realtà interessate sono il Ginnasio sportivo “Ambrosini” in viale della Libertà 46, il palazzetto Romiti e il Polisportivo Giulianini. «Stiamo ultimando la palazzina che ospiterà uffici, palestra e spogliatoi al Gotti – aggiunge Bravi – ed entro pochi mesi sarà completata. Stiamo poi cercando risorse per intervenire sulla pista di atletica nell’ottica di ospitare competizioni nazionali».

Tra gli altri interventi in cantiere, oltre al polisportivo Monti, alla Cava, dove si stanno ultimando i lavori di ammodernamento della palestra interna e lo sviluppo progettuale dei campi che sorgeranno all’esterno, l’amministrazione comunale è a caccia di risorse da destinare alla realtà di San Martino. «Sul campo sportivo di calcio – spiega - interverremo già questa estate, all’interruzione dei campionati, per sistemare gli spogliatoi. Per la palestra dove si gioca a calcio a cinque stiamo cercando risorse per 500 mila euro in modo da rifare il tetto e risolvere una volta per tutte tutti i problemi di perdite».

Infine, anche se ancora in fase embrionale, c’è attenzione su un’idea che riguarda il polisportivo Zanfini nella frazione Quattro di San Varano per trasformarlo in un centro polifunzionale: «È un progetto molto interessante perché non soltanto va a mettere in comunicazione le associazioni sportive con il territorio – sottolinea Bravi – ma mette anche in prima linea il comitato di quartiere e gli imprenditori della zona. È quindi un progetto sicuramente da valorizzare su cui stanno lavorando e vede la collaborazione del consigliere Enrico Pieri con il consigliere Michele Valli dunque è assolutamente bipartisan».