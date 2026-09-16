Forlì, impianti Bess: il sindaco Zattini incontra il Comitato cittadino

Forlì
  • 16 settembre 2026
L’area lungo via Oraziana dove dovrebbero sorgere gli impianti
L’area lungo via Oraziana dove dovrebbero sorgere gli impianti

Si apre uno spiraglio di dialogo tra l’Amministrazione comunale di Forlì e i residenti delle frazioni nord. Dopo le proteste delle scorse settimane per la realizzazione di tre impianti Bess lungo via Oraziana, il Comitato cittadino di Poggio, Malmissole e Durazzanino è stato convocato ufficialmente in Municipio. Il sindaco Gian Luca Zattini, infatti, incontrerà una delegazione di cittadini già domani.

I residenti da tempo battono i pugni sulla concentrazione di impianti vicino alle abitazioni, sollecitando interventi di tutela per la popolazione. La speranza è che l’intervento diretto del primo cittadino possa segnare un vero punto di svolta. «Accogliamo questa convocazione con grande soddisfazione e con lo spirito propositivo che ci ha sempre contraddistinto – dichiarano i rappresentanti del Comitato –. Confidiamo che l’Amministrazione si faccia carico delle nostre preoccupazioni per l’impatto complessivo di tutti questi impianti vicini alle nostre case e possa rappresentare al meglio le nostre istanze all’interno della Conferenza dei Servizi».

L’auspicio della comunità locale è che al tavolo istituzionale seguano risposte concrete e tutele reali per le frazioni.

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