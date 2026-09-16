Forlì, impianti Bess: il sindaco Zattini incontra il Comitato cittadino

Si apre uno spiraglio di dialogo tra l’Amministrazione comunale di Forlì e i residenti delle frazioni nord. Dopo le proteste delle scorse settimane per la realizzazione di tre impianti Bess lungo via Oraziana, il Comitato cittadino di Poggio, Malmissole e Durazzanino è stato convocato ufficialmente in Municipio. Il sindaco Gian Luca Zattini, infatti, incontrerà una delegazione di cittadini già domani.

I residenti da tempo battono i pugni sulla concentrazione di impianti vicino alle abitazioni, sollecitando interventi di tutela per la popolazione. La speranza è che l’intervento diretto del primo cittadino possa segnare un vero punto di svolta. «Accogliamo questa convocazione con grande soddisfazione e con lo spirito propositivo che ci ha sempre contraddistinto – dichiarano i rappresentanti del Comitato –. Confidiamo che l’Amministrazione si faccia carico delle nostre preoccupazioni per l’impatto complessivo di tutti questi impianti vicini alle nostre case e possa rappresentare al meglio le nostre istanze all’interno della Conferenza dei Servizi».

L’auspicio della comunità locale è che al tavolo istituzionale seguano risposte concrete e tutele reali per le frazioni.