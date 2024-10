Forlì, immobili vuoti serviranno per accogliere i senzatetto

Per i servizi di prima accoglienza e i percorsi di integrazione per le persone senza fissa dimora, il Comune sceglie alcuni immobili inutilizzati di Acer in via Marsala, 7, e corso Garibaldi, 319. E’ quanto emerso, a sorpresa, dalla commissione consiliare di giovedì pomeriggio dove a spiegare i progetti, finanziati dal Pnrr, sono stati il dirigente comunale Pier Luigi Rosetti e l’assessora alle politiche sociali Angelica Sansavini. Facciamo un passo indietro. Grazie alle risorse ottenute dal Pnrr, il Municipio entro il 2026 deve portare a compimento la realizzazione di una stazione di posta (ovvero l’apertura di uno sportello pubblico che consenta la presa in carico di persone senza fissa dimora e dove sarà possibile chiedere anche la residenza, di un ambulatorio composto da una equipe multidisciplinare e posti letto per l’accoglienza nelle prime 72 ore) e del cosiddetto housing first (lo strumento che consente di mettere in campo percorsi di integrazione in un contesto abitativo autonomo e non collettivo proprio per non far perdere alla persona le proprie autonomie). In questo caso si parla di 13 posti letto. Per entrambi i progetti, il Comune si è aggiudicato complessivamente 1,8 milioni di euro. «Inizialmente si era individuato gli immobili in via Firenze, 42, di Ipab Zangheri, ma l’alluvione del maggio 2023 ha pesantemente danneggiato gli edifici in questione costringendo quindi ad una soluzione alternativa proprio per rispettare le scadenze serrate dettate dal Pnrr –spiega il responsabile del servizio, Pier Luigi Rosetti –. Il nuovo soggetto appaltante, quindi, diventa Acer. La stazione di posta sarà realizzata in via Marsala, 7, dove ci sono alloggi sfitti e 4 ex negozi di Acer che possono essere riutilizzati per l’ambulatorio e lo sportello. Per quanto riguarda l’housing first usufruiremo degli spazi di edilizia residenziale pubblica in corso Garibaldi ,319»