Forlì, immobili comunali all’asta: ecco i lotti in vendita

Lotto 4) Immobile ad uso abitativo e laboratorio sito in Forlì , Via S. Pellico n.1/c, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 176, Particella 649, sub 1, Cat. C/3, e sub 2, Cat A/3, composto da 2 unità immobiliari: una ad uso laboratorio di mq. 140 circa ed una ad uso abitativo di mq. 54 circa;

Lotto 3) Area con sovrastante fabbricato dell’Ex Canile sito in Forlì , via Cavallina, n. 21, censita al Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio 171, particella 49, di mq. 1.724 circa e al Catasto Fabbricati al Foglio 171, particella 49, sub. 3, Cat. E/9, sub 4, Cat. A/4, e sub 6 (Bene Comune non Censibile) di mq. 240 circa complessivi;

Lotto 2) Terreno agricolo, sito in Forlimpopoli , Via Mattei, censito al Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 7, Particella 222, di mq. 1.563 e Particella 223 di mq. 1.747 circa;

All’asta pubblica può partecipare chiunque abbia interesse e possieda le condizioni e i requisiti previsti dal bando.

I concorrenti dovranno produrre un unico plico chiuso con nominativo e recapito del concorrente indirizzato a Comune di Forlì - Servizio Sviluppo Economico e Valorizzazione del Patrimonio con la dicitura: “Offerta per Asta pubblica del giorno 9 giugno 2026, alle ore 9:30 per vendita Lotto n...” e contenere i documenti richiesti dal bando d’asta.

Il plico deve essere trasmesso a mezzo raccomandata o tramite corriere o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Forlì, P.zza Saffi 8, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00. Il plico deve pervenire entro le ore 13:00 di venerdì 5 giugno 2026.