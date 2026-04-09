Forlì, immobili comunali all’asta: ecco i lotti in vendita

A Forlì, martedì 9 giugno alle 9:30 presso la sala Randi in Municipio, si svolgerà un’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà comunale, distinti in 6 Lotti.
Lotto 1) Porzione di fabbricato uso deposito (sottotetto) sito in Forlì, via Nino Bixio, n. 3, angolo C.so Repubblica, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 178, Particella 370, sub. 49, cat. C/2 di mq. 15 circa;
Lotto 2) Terreno agricolo, sito in Forlimpopoli, Via Mattei, censito al Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 7, Particella 222, di mq. 1.563 e Particella 223 di mq. 1.747 circa;
Lotto 3) Area con sovrastante fabbricato dell’Ex Canile sito in Forlì, via Cavallina, n. 21, censita al Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio 171, particella 49, di mq. 1.724 circa e al Catasto Fabbricati al Foglio 171, particella 49, sub. 3, Cat. E/9, sub 4, Cat. A/4, e sub 6 (Bene Comune non Censibile) di mq. 240 circa complessivi;
Lotto 4) Immobile ad uso abitativo e laboratorio sito in Forlì, Via S. Pellico n.1/c, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 176, Particella 649, sub 1, Cat. C/3, e sub 2, Cat A/3, composto da 2 unità immobiliari: una ad uso laboratorio di mq. 140 circa ed una ad uso abitativo di mq. 54 circa;
Lotto 5) Immobile ad uso abitativo sito in Forlì, Via Mastro Pedrino, n. 3, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 178, Particella 525, sub 2, Cat. A/3, di mq. 130 circa;
Lotto 6) Immobile ad uso terziario (ex circolo ricreativo) sito in Forlì, Via Cervese, n. 240, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 123, Particella 28, sub 1, Cat. C/4 di mq 562 circa, facente parte del federalismo demaniale.