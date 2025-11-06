Forlì, illuminazione e videosorveglianza in piazza Orsi Mangelli: dalla Regione 142mila euro

Potenziamento dell’illuminazione pubblica e del sistema di videosorveglianza, nuova segnaletica e attività di animazione sociale, installazione di nuovi arredi urbani e riqualificazione di quelli esistenti. Al via, a Forlì, per piazza Orsi Mangelli e per l’area circostante “I Portici”, un intervento di prevenzione integrata grazie a un Accordo di programma siglato tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Forlì, un documento che elenca una serie di azioni che si concentrano su un contesto urbano nelle vicinanze della stazione ferroviaria, caratterizzato da diffusi fenomeni di disordine urbano.

L’Accordo, denominato ‘Orsi Mangelli - Fabbrica di Comunità’, prevede un finanziamento regionale di 142.400 euro a fronte di una spesa totale prevista di 180mila euro, e ha l’obiettivo di restituire all’area una condizione di sicurezza e vivibilità.

Nel dettaglio, l’Accordo di programma si concentra sul potenziamento dell’illuminazione pubblica, la riqualificazione e l’installazione di nuovi arredi e di segnaletica di quartiere e di alcune telecamere da inserire nel sistema comunale di videosorveglianza. L’intervento di prevenzione sarà accompagnato da attività di ascolto, comunicazione e animazione sociale, con il coinvolgimento delle associazioni culturali.

“Con questo nuovo accordo si consolida una strategia che prevede il sostegno reciproco tra sicurezza e inclusione sociale, valorizzando il lavoro congiunto tra istituzioni locali e regionali e partendo dalle peculiarità di ogni territorio - afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele De Pascale -. La sicurezza urbana ha bisogno di interventi integrati, a partire dalle attività di controllo e presidio del territorio, in capo alle forze dell’ordine, sotto il coordinamento di questure e prefetture e con la collaborazione e il supporto degli enti locali. A queste attività insostituibili si possono e si devono affiancare tutte le azioni preventive che sicuramente possono dare un grande contributo per rendere più sicure le nostre città, come l’illuminazione pubblica, la mediazione e l’animazione culturale e la programmazione degli spazi urbani attraverso percorsi partecipati. La Regione Emilia-Romagna continuerà essere in prima fila nel supportare i progetti che hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana, puntando sulla prevenzione e mettendo insieme educazione, coesione sociale e una forte collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, cittadine e cittadini”.

“Il progetto Orsi Mangelli - Fabbrica di Comunità si inserisce in un contesto urbano fragile ma strategico per la rigenerazione cittadina- afferma il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini-. L’intervento, rivolto a residenti, giovani, famiglie, enti del terzo settore e associazioni locali, mira a promuovere coesione sociale, partecipazione e sicurezza facendo leva su un percorso partecipato che comprende la realizzazione di un primo stralcio di interventi infrastrutturali, e un programma di animazione e comunicazione di comunità. Attraverso un approccio multilivello, vogliamo costruire un nuovo modello di sicurezza urbana integrata, fondato su partecipazione, inclusione e valorizzazione del patrimonio storico e sociale con l’obiettivo di restituire all’area de ‘I Portici’ un ruolo centrale nella vita cittadina, trasformando un luogo di marginalità in un nuovo polo di coesione, cultura e benessere collettivo. La partnership con la Regione Emilia-Romagna si muove proprio lungo questa direttiva, rafforzando con progettualità concrete e cucite sulla dimensione locale, la ricerca e il perseguimento della sicurezza urbana e il miglioramento della qualità della vita della nostra comunità”.

Nell’Accordo sono poi previste attività di partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini per favorire una frequentazione positiva dell’area riqualificata e, infine, anche una campagna di comunicazione per tenere costantemente informati i cittadini sugli obiettivi e sui risultati del progetto di prevenzione.