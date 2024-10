“La moda che vive due volte”: ecco lo slogan della Fiera Vintage in programma a Forlì in via Punta di Ferro da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Si parte venerdì alle 14 con locali aperti fino alle 20, mentre sabato e domenica gli orari saranno 10-20. Una kermesse dedicata a vintage, collezionismo, fashion remake, military clothing, auto d'epoca, memorabilia, modernariato e design.