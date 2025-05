Forlì, il vicesindaco Bongiorno: “Un successo le Giornate Pellegriniane”

Centinaia di persone hanno partecipato alla terza edizione delle Giornate Pellegriniane, nel segno del rapporto tra scienza e fede. Per tre giorni, dal 2 al 4 maggio, piazza Morgagni e dintorni sono state animate con un ricco programma di eventi: tre visite guidate, due convegni, due presentazioni di libri, un laboratorio per bambini, due serate di spettacolo e piatti tipici, una rappresentazione teatrale e la partecipatissima conferenza finale del ciclo “Un’Opera al mese”, sull’affresco di Giuliano da Rimini “Cristo Crocifisso con la Vergine e San Giovanni”. Solo per quest’ultimo incontro, l’illustrazione del professor Fabio Massaccesi, docente di Storia dell’arte medievale presso l’Università di Bologna, è stata seguita all’interno della Basilica di San Pellegrino Laziosi, da circa 700 persone.

Le tre giornate, nei vari incontri in programma, hanno registrato ben 20 interventi, tra medici, docenti universitari, giornalisti, uomini di chiesa, rappresentanti del mondo associativo.

“E’ grande la soddisfazione – dichiara il vicesindaco con delega alla Cultura, Vincenzo Bongiorno – per il successo di questa terza edizione delle Giornate Pellegriniane, nate nel 2023 da un’idea mia e dell’ex vicesindaco dal 2009 al 2014, Giancarlo Biserna. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato, e ringrazio, per il lavoro svolto insieme e per la cura dell’organizzazione, il dirigente Stefano Benetti e tutto il personale del Servizio Cultura del Comune di Forlì, con le Unità Eventi, Musei, Amministrativa”.

“L’ampia partecipazione e la ricchezza dei contributi ascoltati – aggiunge il vicesindaco - sono segnali molto positivi. Nel rapporto tra scienza e fede, Forlì può considerarsi un crocevia, grazie a San Pellegrino Laziosi, alla sua vicenda terrena e a quello che rappresenta per tante persone nella prova della malattia; e anche grazie agli illustri medici ai quali Forlì ha dato i natali, per la ricerca, lo studio e la cura dei tumori che il nostro territorio sa esprimere”.