Forlì, il vicesindaco Bongiorno: “Il centro storico è una sfida che coinvolge tutti”

Con “Idee in comune”, a Forlì partono gli incontri con i comitati territoriali di quartiere per valorizzare la partecipazione. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Partecipazione per “stimolare un confronto costruttivo sulle esigenze del territorio, raccontare le progettazioni in corso e quelle in previsione, raccogliere suggerimenti e idee per migliorare la qualità della vita del territorio cittadino”, si spiega dal Comune. Il primo faccia a faccia è stato col Comitato Territoriale di Quartiere del centro storico che ha proposto azioni di miglioramento del decoro urbano, diffusione delle aree verdi, installazione di nuovi punti di erogazione di acqua potabile, potenziamento dei servizi igienici, lotta al vandalismo grafico, incentivazione alle zone pedonali, parcheggi riservati ai residenti e maggiori occasioni di socialità per giovani e famiglie.

Tra gli aspetti positivi, segnalato dal Comitato, fa sapere il Comune, il “miglioramento concreto della sicurezza urbana e la maggiore presenza degli agenti della Polizia locale in centro storico”. Il centro storico, sottolinea il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, “è una sfida che coinvolge tutti. Per renderlo sempre più vivibile e attrattivo dobbiamo perseverare nell’attuazione di una serie di politiche di lungo periodo che ruotano principalmente attorno a tre assi: riportare le famiglie ad abitare in centro, sostenere la rete commerciale e potenziare la leva culturale per fare in modo che i forlivesi tornino a innamorarsi di nuovo del cuore della propria città”.

Ogni anno, ricorda l’assessore al Marketing territoriale Kevin Bravi, “organizziamo decine di eventi e grandi eventi che hanno prodotto ricadute evidenti sul turismo”. Però “va stimolata la partecipazione e il rispetto della propria città”, rimarca. Sul tema dei giovani l’assessora Paola Casara sottoline che “c’è molta attenzione verso di loro, ai quali abbiamo dedicato un luogo esclusivo vocato alla loro creatività. Oggi la Fabbrica delle Candele è uno spazio di aggregazione per i ragazzi, un luogo vivo dove poter coltivare il proprio talento, frequentare corsi di musica, laboratori creativi e di teatro”.

Tra le novità più importanti Casara cita la nuova scuola Maroncelli, “che sarà una cittadella educativa aperta h24 con servizi e spazi dedicati alle famiglie e ai residenti”. Sul fronte dei lavori pubblici, la giunta ricorda le pere in corso e quelle già concluse, come la nuova biblioteca di Palazzo Romagnoli, il recupero di Galleria Vittoria, l’apertura dei parcheggi del Campus universitario e di via Romanello, la riqualificazione dei giardini pubblici e del mercato coperto di Piazza Cavour, la sistemazione dei Giardini di Giò e i cantieri del Merenda, di Palazzo Albertini e del complesso museale del San Domenico. All’assemblea c’erano anche gli assessori al Welfare Angelica Sansavini, ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani, all’Ambiente Giuseppe Petetta e il comandante della Polizia locale, Claudio Festari.