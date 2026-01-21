Forlì, il vicesindaco Bongiorno: “Capitale della Cultura, festeggiamo l’ingresso in finale e ora proviamo a vincere”

In una nota il vicesindaco di Forlì (con delega alla Cultura) Vincenzo Bongiorno esulta per l’ingresso nella top ten nella corsa a Capitale Italiana della Cultura: “Certo eravamo fiduciosi, ma non va dimenticato che non era scontato essere tra le dieci finaliste nella corsa a Capitale Italiana della Cultura per il 2028. Vedere Forlì in quel ristretto elenco è un’emozione, un grande motivo di gioia, anche perché la città mai prima d’ora è stata proiettata verso un traguardo di carattere nazionale così prestigioso. Un anno fa, il 15 gennaio 2025, durante una visita a Roma al Ministero della Cultura, insieme al sindaco Gian Luca Zattini avemmo anche modo di manifestare al ministro Alessandro Giuli l’intenzione di candidare Forlì a Capitale Italiana della Cultura per il 2028. Sono seguiti mesi di intenso lavoro, in collaborazione con Cesena, la creazione di un autorevole Comitato scientifico, presieduto con grande visione dal vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, Gianfranco Brunelli, l’appoggio della Regione, il coinvolgimento di ben 40 Comuni della provincia e della Romagna, valorizzando una prospettiva culturale ampia, condivisa e capace di fare rete. Vi è stato un percorso partecipativo con quattro plenarie pubbliche con più di quattrocento partecipanti tra associazioni, operatori e cittadini. E’ stato un importante lavoro di squadra. Si è giunti all’individuazione di preziose linee guida di sviluppo, facendo leva sulla cultura, che saranno utili almeno per i prossimi quindici anni. Questa è già una bella vittoria. Ma ora, concentriamoci nel tentativo di vincere il titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2028, con il nostro autorevole dossier “I sentieri della bellezza”, atteso in audizione a Roma il 26 febbraio. E’ un obiettivo non solo dell’Amministrazione ma di tutta Forlì e del territorio, per il quale la collaborazione di ciascuno è importante”.