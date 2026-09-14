Forlì, il vicesindaco Bongiorno annuncia: “Mi devo operare per la terza volta per una patologia oncologica, la fragilità non va censurata”

“A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico per una patologia oncologica, recentemente scoperta, per fortuna in tempo utile per considerare il tutto superabile”. Così questa mattina il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno sui social.

“A 47 anni è la terza volta che mi succede, dopo i tumori quando avevo 2 anni e 15. Con serenità e determinazione affronterò anche questo, grazie al sostegno della famiglia e di tantissime persone care. Ho deciso di condividere e rendere pubblica la mia vicenda, poiché credo che la fragilità di ciascuno di noi, come quella di una momentanea malattia, non sia da censurare, ma bensì possa essere occasione di crescita personale e comunitaria. Il mio affettuoso pensiero va a chi è più gravemente malato, casomai da lungo tempo. Coraggio, un fortissimo abbraccio”.