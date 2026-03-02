Forlì, il vice sindaco Bongiorno al Centro per le Famiglie: “È importante fornire servizi e supporti ad ampio raggio”

Prevenzione e promozione del benessere sono le finalità entro le quali i Centri per le Famiglie offrono servizi e risorse, garantendo opportunità friendly e “a bassa soglia” con l’obiettivo di essere attrattivi e di facile fruizione. A queste finalità affiancano orientamento e sostegno e, ove necessario, anche interventi di protezione in stretto rapporto con la rete dei servizi territoriali.

Si rivolgono in particolare ai genitori con figli minori attraverso l’offerta di servizi e opportunità che li affiancano nei cambiamenti importanti della vita, promuovendo e sostenendo le loro competenze individuali e di coppia, offrendo occasioni di incontro e confronto, cercando di promuovere il loro protagonismo e di sostenere le relazioni solidali fra famiglie. Sono luoghi per informarsi, confrontarsi, star bene con i propri figli. Dal 2022 il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese si rivolge anche in modo diretto a preadolescenti e adolescenti dai 12 ai 20 anni.

Il Centro per le Famiglie, a Forlì è operativo dal 1993 e dal 1° gennaio 2018 tutti i cittadini dei 15 Comuni del territorio forlivese possono avvalersi delle opportunità e dei servizi offerti dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese che ha sede temporanea in via Tina Gori, 58 a Forlì, ove sono garantiti in particolare servizi informativi e servizi specialistici per la promozione e il sostegno della genitorialità.

“La proposta messa in campo su Forlì dal Cento per le Famiglie - afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - fa parte della più ampia strategia definita dal Piano comunale delle politiche per la famiglia e questa si articola in una serie di attività davvero preziose per offrire a tutti i nuclei familiari strumenti concreti per rafforzarsi e affrontare con consapevolezza la genitorialità. È importante fornire servizi e supporti ad ampio raggio, sin dalla gravidanza e per i primi anni di vita dei figli, poiché la famiglia è un fattore di fondamentale importanza, la pietra angolare della comunità”.