Forlì, il vice sindaco Bongiorno al Centro per le Famiglie: “È importante fornire servizi e supporti ad ampio raggio”

Forlì
  • 02 marzo 2026
Prevenzione e promozione del benessere sono le finalità entro le quali i Centri per le Famiglie offrono servizi e risorse, garantendo opportunità friendly e “a bassa soglia” con l’obiettivo di essere attrattivi e di facile fruizione. A queste finalità affiancano orientamento e sostegno e, ove necessario, anche interventi di protezione in stretto rapporto con la rete dei servizi territoriali.

Si rivolgono in particolare ai genitori con figli minori attraverso l’offerta di servizi e opportunità che li affiancano nei cambiamenti importanti della vita, promuovendo e sostenendo le loro competenze individuali e di coppia, offrendo occasioni di incontro e confronto, cercando di promuovere il loro protagonismo e di sostenere le relazioni solidali fra famiglie. Sono luoghi per informarsi, confrontarsi, star bene con i propri figli. Dal 2022 il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese si rivolge anche in modo diretto a preadolescenti e adolescenti dai 12 ai 20 anni.

Il Centro per le Famiglie, a Forlì è operativo dal 1993 e dal 1° gennaio 2018 tutti i cittadini dei 15 Comuni del territorio forlivese possono avvalersi delle opportunità e dei servizi offerti dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese che ha sede temporanea in via Tina Gori, 58 a Forlì, ove sono garantiti in particolare servizi informativi e servizi specialistici per la promozione e il sostegno della genitorialità.

“La proposta messa in campo su Forlì dal Cento per le Famiglie - afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - fa parte della più ampia strategia definita dal Piano comunale delle politiche per la famiglia e questa si articola in una serie di attività davvero preziose per offrire a tutti i nuclei familiari strumenti concreti per rafforzarsi e affrontare con consapevolezza la genitorialità. È importante fornire servizi e supporti ad ampio raggio, sin dalla gravidanza e per i primi anni di vita dei figli, poiché la famiglia è un fattore di fondamentale importanza, la pietra angolare della comunità”.

Informazione e orientamento

Un costante impegno del Centro per le Famiglie riguarda l’attività di informazione e orientamento con l’obiettivo di assicurare un accesso diretto e amichevole alle informazioni utili per la vita quotidiana di genitori e figli, su servizi, risorse e opportunità istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero) che il territorio offre. Lo Sportello Informafamiglie ha sede a Forlì e raccoglie, aggiorna e rende disponibili tantissime informazioni per le famiglie con figli 0/18 anni; oltre 300 schede informative sono disponibili on-line nel sito regionale www.informafamiglie.it. La redazione è condivisa con altri Sportelli informativi presenti nei Comuni con l’obiettivo di informare, orientare e accompagnare le famiglie residenti nei 15 Comuni attraverso risorse, servizi, opportunità diverse.

Gli accessi per informazioni si svolgono in diretta, telefonicamente, via email (per un totale di 3274 nel 2025) ed è possibile, inoltre, ricevere informazioni a cadenza quindicinale attraverso la Newsletter dedicata (5329 iscritti) e attraverso la Pagina Facebook e l’Account Instagram.

