Forlì, il vice premier Tajani al Festival dell’Economia Sociale

Forlì
  • 13 novembre 2026
Antonio Tajani tra il presidente Maurizio Gardini, la deputata Rosaria Tassinari e il sindaco Gian Luca Zattini
Antonio Tajani tra il presidente Maurizio Gardini, la deputata Rosaria Tassinari e il sindaco Gian Luca Zattini

Il vice premier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, è intervenuto questa mattina a Forlì, nell’ambito della seconda giornata del Festival dell’Economia Sociale, promosso dalla Fondazione Economia Sociale ETS, costituita da Confcooperative, E-Ius e Fondazione Terzjus. Ad accoglierlo, in municipio, c’era il sindaco Gian Luca Zattini. “Con grande piacere, ospitiamo nuovamente nella nostra città il vicepremier Tajani - ha dichiarato Zattini - questa seconda giornata del Festival, con appuntamenti diffusi su tutto il territorio, conferma la grande qualità degli interventi e il profilo europeo di tutti i protagonisti. Per Forlì, si tratta di una vetrina di grande prestigio, che rafforza e mette al centro del dibattito nazionale il dna cooperativo di tutta la Romagna.”

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