Forlì, il vescovo Corazza: “Le vittime dell’alluvione sono un monito, ci ricordano che dobbiamo fare le cose per bene”

Ieri, venerdì 16 maggio, presso il complesso in via Lunga 43 a Forlì, si è ricordato il secondo anniversario dell’alluvione che, nel maggio 2023, ha colpito duramente il territorio, causando danni ingenti e lasciando un segno profondo nella memoria collettiva della comunità forlivese.

In questa occasione la Diocesi di Forlì-Bertinoro ha organizzato una celebrazione liturgica, presieduta dal vescovo Livio Corazza e concelebrata da alcuni sacerdoti delle comunità colpite nel 2023. La celebrazione si è svolta presso il polo del Seminario Diocesano, dell’Emporio della Solidarietà e del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. Durante l’omelia il vescovo ha ringraziato tutti coloro che hanno aiutato ricordando che darsi da fare uniti disinteressatamente per chi ha bisogno è quanto di più cristiano possa esserci.

Inoltre, ha ricordato le vittime dell’alluvione e di come la loro fine ci sprona ancora di più ad essere attenti, perché quello che è capitato non si ripeta. “Essi sono nelle mani di Dio ed Egli li consolerà. Ma per noi sono un monito che non possiamo dimenticare mai e ci ricordano che dobbiamo fare le cose per bene”.

Al termine della celebrazione eucaristica il Rotary Frach Team Italia 4 Centro nord ha ufficializzato una donazione a favore dei libri alluvionati dell’antica biblioteca del seminario. È sempre stato chiaro che prima di tutto ci sono le persone, le attività produttive, è arrivato adesso il momento anche di pensare alla questione dei libri. I 50.000 volumi antichi salvati dal fango attendono ancora nei congelatori di Orogel e Bofrost. Per secoli hanno istruito persone, creato progresso e mentalità, rappresentano il passato ma anche un modo di vivere e di concepire la vita di una società. Il Rotary, rappresentato dal dott. Armando Caroli, mette in atto progetti per contribuire concretamente a sostenere la cultura. Il Seminario Vescovile di Forlì ha apprezzato il gesto di vicinanza che sprona ad andare vanti nella responsabilità di consegnare alle future generazioni il patrimonio librario liberto dal fango.

L’evento è stato promosso dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro, il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, l’Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro, l’Agesci Zona Forlì, Comunione e Liberazione di Forlì e con il patrocinio del Comune di Forlì.