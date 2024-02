Forlì. Il vescovo Corazza in pellegrinaggio a Roma insieme ai colleghi dell’Emilia Romagna

Livio Corazza e tutti i vescovi dell’Emilia-Romagna saranno a Roma l’ultima settimana di febbraio, per la visita ad limina al Pontefice. Il programma prevede l’incontro con i vari dicasteri vaticani, per uno scambio di informazioni sulla vita ecclesiale nei diversi territori della Regione. Il Codice di diritto canonico impone ai vescovi di relazionare ogni cinque anni “sullo stato della Diocesi affidatagli, secondo la forma e il tempo stabiliti dalla Sede apostolica”.

«In verità - dichiara Corazza - l’ultima nostra visita, a causa del Covid, è stata dieci anni fa. Con i vescovi della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna incontrerò il Papa lunedì mattina, 26 febbraio. Per questa udienza non ci sono argomenti particolari, credo che ognuno di noi si presenterà personalmente e racconterà della propria realtà». Per comprendere meglio il senso di questo incontro è importante ricordare che si tratta di uno dei più antichi pellegrinaggi della storia (sin dal 343 d.C., subito dopo l’Editto di Costantino del 313, che aveva decretato il cristianesimo religione dell’Impero): ai cristiani si proponeva, infatti, di recarsi a Roma per venerare le reliquie dei santi Pietro e Paolo, che proprio in quella città avevano subito il martirio. La “visita ad limina” prevedeva e prevede due momenti principali: “Il pellegrinaggio alla tomba degli apostoli e l’incontro con la persona del vescovo di Roma, che presiede le chiese nella carità e nell’unità della fede”. In occasione della trasferta dei vescovi emiliano-romagnoli, quasi tutte le diocesi hanno organizzato dei viaggi a Roma, puntando sull’Udienza generale in Sala Nervi di mercoledì 28 febbraio. La Diocesi di Forlì-Bertinoro ha programmato due giornate nella Capitale dal 27 al 28 febbraio (già sold out da tempo, con lunga lista d’attesa): si partirà da Forlì alle prime ore di martedì e arrivo a destinazione in mattinata, con tanto di visita alla Roma barocca nel pomeriggio. Alle 9 di mercoledì si entrerà in Sala Nervi per partecipare all’Udienza speciale di Papa Francesco (1 ora e mezza circa). A seguire, tempo libero per visita alla basilica di San Pietro e pranzo al ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in pullman alla basilica di San Giovanni in Laterano, per partecipare, alle 15.30, alla messa concelebrata da tutti i vescovi dell’Emilia-Romagna. Al termine rientro in pullman a Forlì.